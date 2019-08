Messico: ritrovati 19 corpi senza vita nello stato di Michoacan, alcuni impiccati

- La procura dello stato messicano di Michoacan ha riferito del ritrovamento di almeno 19 corpi senza vita nella città di Uruapan. Secondo le versione che da alcune ore circolano sui media locali, i corpi - distribuiti in diversi punti della città - si presentano con vari segni di mutilazione. Secondo quanto riferisce il procuratore Adrian Lopez Solis, sette cadaveri sono stati trovati impiccati su un ponte, mentre altre vittime sono state ritrovate in borse di plastica con diverse parti del corpo mancanti. Il ministero della Sicurezza pubblica del Messico ha segnalato in un messaggio pubblicato sul profilo Twitter che nella cittadina, situata nel cuore del paese, è stato disposto l'invio di ulteriori elementi delle forze di polizia, con un operativo che coinvolge anche agenti della neonata Guardia nazionale. (segue) (Mec)