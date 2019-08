Messico: ritrovati 19 corpi senza vita nello stato di Michoacan, alcuni impiccati (4)

- Il problema della violenza rimane in cima all'agenda politica messicana. Un problema per il quale il governo del presidente Andres Manuel Lopez Obrador ha varato una strategia basata su diverse azioni politiche e sulla creazione della Guardia nazionale. Il nuovo corpo di sicurezza conterà entro l'anno su 82.747 elementi, quasi 65 mila dei quali provenienti dalle Forze armate. I compiti della Guardia nazionale sono quelli indicati all'articolo 9 della legge istitutiva del corpo, tra cui la prevenzione dei reati, il contrasto alla criminalità, vigilanza ai posti di dogana e a i valichi di frontiera, sicurezza nelle carceri, controllo e preservazione dei beni della nazione, collaborazione, verifica e indagini nei processi. Andranno poi contate le operazioni di controllo dei flussi migratori in arrivo dall'America centrale e diretti verso gli Stati Uniti, così come disposto nei negoziati che Città del Messico e Washington hanno chiuso a (segue) (Mec)