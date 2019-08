Sicilia: a Monreale (Pa) vertice sulla sicurezza post incendio (2)

- In merito il governatore Musumeci ha dichiarato: "Come promesso stiamo intervenendo, subito, per eliminare le situazioni di pericolo che quel rogo, vasto e persistente, si è inevitabilmente lasciate dietro. La gente ha un grande bisogno di sicurezza, specialmente dopo fenomeni tanto devastanti. Ma ai cittadini continuiamo a chiedere di non abbassare la guardia, segnalando eventuali movimenti sospetti. Resta fuor di dubbio, infatti, che dietro tutto questo ci siano persone senza scrupoli". Musumeci due giorni fa si era recato nei luoghi danneggiati dagli incendi insieme all'assessore alla Salute Ruggero Razza, al capo della Protezione civile regionale Calogero Foti, al sindaco di Monreale e al presidente del Consiglio comunale Marco Intravaia. (Ren)