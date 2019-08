Tpl Roma: De Priamo (Fd'I), Raggi in tour e bus nelle rimesse sono guasti

- "Lo show della Raggi che porta i nuovi mezzi acquistati da Roma Capitale e dati in usufrutto in giro per la periferia appare surreale in quanto sebbene la propaganda sia legittima bisogna ricordare che in alcune delle zone dove si svolgono questi incontri i nuovi mezzi non andranno mai in quanto si tratta di aree servite dal consorzio Roma Tpl". È quanto dichiara in una nota Andrea De Priamo capogruppo in Campidoglio di Fd'I. "Ma la cosa più grave è che - aggiunge - mentre si svolgono queste presentazioni molti mezzi restano fermi nelle rimesse ed i guasti proseguono. Sarebbe molto più serio lavorare e festeggiare solo quando il trasporto pubblico quasi azzerato dalla giunta grillina sarà tornato su standard almeno accettabili".(Com)