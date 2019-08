Emilia-Romagna: nessuna ipotesi di data per le elezioni regionali

- "La Regione Emilia-Romagna precisa che non è stata individuata alcuna possibile data per lo svolgimento delle elezioni regionali". Lo ha fatto sapere in una nota diffusa oggi la Regione. "Le notizie - è stato precisato nella nota - apparse questo pomeriggio in alcune note d’agenzia, devono considerarsi opinioni e considerazioni, che la Regione rispetta, ma che stanno nella responsabilità di chi le ha scritte. Il presidente della Regione ha più volte dichiarato che l’indicazione della tornata elettorale regionale, d’intesa con il presidente della Corte d’Appello, verrà comunicata non appena sarà definita, nel pieno rispetto delle norme che regolano la materia. Ogni altra considerazione nel merito va rispettata - hanno concluso dalla Regione - ma non rispecchia decisioni che, al momento, non sono state assunte e che verranno formalizzate e rese note nei modi e nei tempi previsti dalla legge".(Ren)