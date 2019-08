Vigili del fuoco: Candiani (Lega), pronto ddl per equiparazione salariale e previdenziale

- Il sottosegretario leghista all'Interno, con delega ai Vigili del fuoco, Stefano Candiani, in una nota, annuncia che è "pronto il disegno di legge necessario per l'equiparazione salariale e previdenziale dei Vigili dl fuoco al comparto delle Forze dell'ordine". Quindi, Candiani prosegue: "Ho recentemente rinnovato al ministro del Lavoro la richiesta di avere le risorse necessarie per concretizzare questa proposta così che sin da settembre - precisa - si potrà avviare l'iter procedurale alle Camere. E' un disegno di legge complesso voluto dal ministro dell'Interno, Matteo Salvini, e che riguarderà non solo l'equiparazione salariale e previdenziale dei Vigili del fuoco alle Forze dell'ordine, ma che inserisce anche nuove modalità di assunzione andando a risolvere quelle problematiche che solo un anno fa ci davano forti preoccupazioni". Mi riferisco, spiega il sottosegretario, "alla graduatoria 814 con la quale molti giovani sono rimasti in attesa di risposte per dieci anni, alla graduatoria 250 che andremo ad esaurire o quella dei discontinui, tutte situazioni anomale che saranno risolte grazie a questo provvedimento. Da parte del ministero dell'Interno - conclude Candiani - un disegno di legge grazie al quale, dopo anni di promesse, i Vigili del fuoco avranno uno stipendio proporzionale al grande sacrificio che ogni giorno esercitano a garanzia della sicurezza cittadina". (Com)