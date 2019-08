Governo: Gallo (M5s), Salvini non vuole davvero fermare le ecomafie

- "Salvini non vuole fermare le ecomafie al Sud e butta la palla in tribuna parlando di inceneritori. Se potete chiedetegli il perché quando lo incontrate in spiaggia visto che ai giornalisti e al Parlamento non risponde". Lo ha dichiarato Luigi Gallo presidente della Commissione cultura della Camera dei deputati in un post su Facebook in cui ha fatto sapere di aver ripreso anche le parole del ministro Costa. "C'è ancora qualcuno - ha proseguito Gallo - che pensa che i rifiuti speciali debbano andare in un inceneritore ma qui parliamo di criminalità organizzata. E per combattere i criminali ambientali occorre un modo mentre per fare la gestione dei rifiuti organici un altro. Il mondo dei rifiuti dei criminali va combattuto come si combattono i criminali ". (Ren)