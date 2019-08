Milano: gip, fermato per omicidio 30enne egiziano resti in carcere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Attia Henns, il 47enne egiziano fermato per l'omicidio di Milad Camel, il connazionale ucciso a coltellate nella notte tra lunedì e martedì in una casa di ringhiera di viale Monza, resta in cella a San Vittore. Lo ha stabilito il gip del Tribunale di Milano, Valerio Natale, che ha convalidato il fermo e disposto la misura cautelare in carcere perché ha ravvisato "il pericolo di reiterazione del reato" e "il pericolo della fuga". Dalle indagini è emerso come Henns, proprietario dell'appartamento dove conviveva con la vittima e altre 4 egiziani, avesse manifestato in passato dei "comportamenti strani" di natura psicologica che tuttavia non sono mai stati certificati. Per questo motivo l'avvocato difensore del 47enne, Pietro Gilberto Pennisi, sta pensando di presentare un'istanza al gip per chiedere una perizia che valuti la condizione psichica del suo assistito.(Rem)