Ambiente: incontro al ministero con i parlamentari M5s su incendi nel Salernitano

- "Lungo incontro al ministero dell'Ambiente tra i parlamentari M5s della provincia di Salerno, comitati e associazioni cittadine e il ministro Costa alla luce anche dei devastanti incendi che hanno interessato un centro di stoccaggio della città di Battipaglia e quello dell'isola ecologica di Sala Consilina". Lo hanno dichiarato a margine del tavolo i senatori Felicia Gaudiano, Francesco Castiello, i Deputati Nicola Acunzo, Anna Bilotti, Cosimo Adelizzi, Nicola Provenza e il consigliere della Regione Campania Michele Cammarano. "Numerosi i punti all'ordine del giorno - hanno proseguito gli esponenti politici - tra cui quelli della relazione curata da comitati e associazioni cittadine di Battipaglia presenti che hanno evidenziato le tante criticità. Nel corso dell'incontro è risultata la necessità di acquisire ufficialmente il numero degli impianti di smaltimento rifiuti presenti sul territorio e della loro completa regolarità. La richiesta, già inoltrata da tempo dai gruppi ambientalisti sia al comune di Battipaglia che alla regione Campania, non ha ancora avuto alcuna risposta ufficiale. Diversi e proficui interventi in uno scambio di informazioni e soluzioni da adottare e da inserire nel 'dossier Battipaglia, che avvierà il percorso di salvaguardia e tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini. Completa la disponibilità del ministro che ha anche annunciato ufficialmente la sua prossima presenza a Battipaglia per il 24 agosto per verificare la situazione diventata ormai gravissima". "Abbiamo valutato - hanno concluso i parlamentari - la fattibilità dal punto di vista giuridico amministrativo e politico delle istanze portate dai comitati sul tavolo del ministro. Nel rispetto delle ripartizioni delle competenze tra i vari livelli e del principio di sussidiarietà". (Ren)