Monza: la Giunta comunale approva allargamento asilo notturno

- Nuovi impianti per l'Asilo Notturno – Centro Polifunzionale di via Raiberti a Monza. Lo ha deciso martedì la Giunta comunale del capoluogo brianzolo con una delibera che approva il progetto definitivo per l'adeguamento normativo in materia di prevenzione incendi. "Oggi l'Asilo notturno – spiega l'Assessore ai Lavori Pubblici Simone Villa – ha una capienza massima di 25 posti letto. A Monza, come in tutte le grandi città italiane, in questi anni le situazioni di disagio sono in crescita. Soprattutto tra i cittadini italiani vittime della crisi e delle forme di nuove povertà: genitori separati, persone disoccupate o ai margini della società. Situazioni di difficoltà troppo a lungo non guardate e non conosciute e che sono diventate la grande questione sociale dei nostri tempi. Il nostro obiettivo, pertanto, è aumentare i posti letto disponili fino a 40 per cercare di rispondere più efficacemente a queste emergenze. Per questo è necessario adeguare l'edificio alle normative antincendio". "Quando sono andato a trovare quest'inverno la mitica signora Anna – dichiara il Sindaco Dario Allevi – sono uscito dall'Asilo notturno sicuramente più ricco e con due impegni ben precisi in tasca. Uno pulire il muro della struttura dai graffiti durante le 'Pulizie di Primavera'. L'altro sbloccare finalmente i lavori per ampliare i posti letto disponibili. C'è voluto un po' di tempo, ma la soddisfazione è tanta sia per la risposta che diamo alla città a un bisogno reale sia per la gioia che sono certo regaliamo a una cittadina "speciale' ". (segue) (Com)