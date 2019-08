Monza: la Giunta comunale approva allargamento asilo notturno (2)

- Gli interventi prevedono l'installazione di un impianto di rilevazione automatico di incendi in tutto l'edificio, di allarme e di rilevazione gas; la messa in funzione di un interruttore di sgancio generale dalla rete elettrica della cucina; l'adeguamento dell'impianto elettrico, ordinario e di sicurezza, e idrico antincendio, di quello di illuminazione di emergenza e alimentazione del gas della cucina; la formazione di un sistema di areazione permanente della cucina e dei vani scala; il rifacimento dei controsoffitti del piano terra e della pavimentazione delle scale con nuovi materiali certificati; la compartimentazione antincendio dei locali con strutture resistenti al fuoco; la sostituzione dei maniglioni antipanico non a norma e l'adeguamento delle uscite di emergenza. L'edificio che ospita l'Asilo Notturno – Centro Polifunzionale risale al XIX secolo ed è stato ristrutturato prima tra il 1984 e il 1985 e poi nel 2009. È costituito da due edifici paralleli tra loro per una superficie complessiva di oltre mille mq. Quello su via Raiberti, un piano fuori terra, ospita il refettorio con la cucina. L'altro, separato dal primo da un cortile interno, è costituito da due piani fuori terra e un interrato: al piano terra trovano spazio l'alloggio del custode, cinque camere da letto con servizi igienici comuni e una sala lettura, al piano primo altre cinque camere, mentre al piano interrato alcuni locali deposito e l'impianto di teleriscaldamento. L'edificio è di proprietà comunale ed è gestito dall'associazione San Vincenzo de' Paoli. La Giunta ha stanziato 180 mila euro per adeguare il complesso al fine di aumentarne la capienza. In autunno sarà pubblicato il bando di gara. (Com)