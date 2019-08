Terremoto: Mise, online elenco beneficiari Centro Italia agevolazioni Zfu

- E' stato pubblicato l'elenco delle imprese e dei lavoratori autonomi ammessi alle agevolazioni fiscali e contributive previste per la Zona franca urbana (Zfu) istituita nei comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo, colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti dal 24 agosto 2016. Lo riferisce il Mise in una nota. Si tratta di circa 5 mila imprese e titolari di reddito di lavoro autonomo, a cui sono stati assegnati risorse pari a 123 milioni di euro. L'Agenzia delle entrate fornirà, a breve, il codice tributo da riportare nel modello F24 per la fruizione delle agevolazioni. (Com)