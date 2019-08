I fatti del giorno - Africa sub-sahariana

- Togo: parlamento limita libertà di manifestare in luoghi pubblici - Il parlamento del Togo ha adottato una nuova legge che limita la libertà di manifestare nel paese, una misura giustificata dall'esecutivo con "motivi di sicurezza". Il testo di legge, riferisce la stampa locale, impone che "incontri o manifestazioni pacifiche" su strade e luoghi pubblici non possano tenersi prima delle 11 e dopo le 18. Limita inoltre il numero di luoghi in cui è possibile manifestare, aggiungendo inoltre che per "motivi strategici, economici e di sicurezza", è assolutamente vietato tenere "ogni tipo di evento" sulle strade nazionali, autostrade e zone in cui si svolgono "forti attività economiche", oltre che nei centri urbani, in strade e aree vicine alle istituzioni: fra queste viene specificato il divieto di radunarsi nei pressi delle cancellerie e delle residenze di ambasciatori e rappresentanti di organizzazioni internazionali, oltre che nelle aree "vicine ai campi militari e ai campi dei servizi di sicurezza". Obiettivo della legge, ha dichiarato il ministro dell'Amministrazione territoriale Payadowa Boukpessi, è "ottenere una migliore supervisione delle manifestazioni pacifiche pubbliche, fornire sicurezza ai residenti e soprattutto fornire sicurezza ai manifestanti". (segue) (Res)