I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (3)

- Nigeria: attacco suicida a Maiduguri, tre morti e otto feriti - Due attentatrici suicide hanno ucciso tre civili e ne hanno feriti otto in un sospetto attacco del gruppo jihadista Boko Haram, nel nord-est della Nigeria. Lo ha riferito ai media locali il capo della sicurezza dell'Agenzia statale per la gestione delle emergenze nel Borno, Bello Danbatta, precisando che l'attacco si è tenuto nella città di Mafa, a circa 50 chilometri dal capoluogo regionale Maiduguri. Secondo la ricostruzione dei fatti, le donne kamikaze sono entrate in città e si sono infiltrate tra la folla prima di farsi esplodere. L'insurrezione di Boko Haram è iniziata nel 2009, quando i combattimenti con le forze di sicurezza nel nord-est della Nigeria hanno causato la morte di centinaia di miliziani della setta islamista e del suo leader Muhammed Yusuf. In dieci anni di conflitto sono state uccise quasi 27 mila persone e oltre 2 milioni di residenti hanno abbandonato la loro casa cercando rifugio nei paesi vicini. (segue) (Res)