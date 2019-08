I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (4)

- Sudan: Washington attende attuazione riforme per rimuovere paese da lista finanziatori terrorismo - Il governo degli Stati Uniti deve ancora risolvere "alcune questioni" con le autorità sudanesi prima di rimuovere Khartum dalla lista mondiale dei paesi finanziatori del terrorismo. Lo ha detto il sottosegretario di Stato agli Affari politici degli Stati Uniti, David Hale, in visita in Sudan. "Ci sono un certo numero di cose sulle quali non vediamo l'ora di impegnarci con un governo a guida civile in Sudan", ha detto Hale in conferenza stampa nella capitale sudanese, citando come aspetti su cui lavorare la difesa dei diritti umani e della libertà religiosa e gli sforzi antiterrorismo, oltre all'impegno a "promuovere la pace interna, la stabilità politica e la ripresa economica in Sudan". Il diplomatico ha poi sottolineato che la decisione di Washington di tenere colloqui con Khartum per revocare la misura è ancora valida, ma non ha precisato quando né in quali condizioni questi sarebbero ripresi, dopo l'interruzione avvenuta ad aprile in concomitanza con la deposizione dell'ex presidente sudanese Omar al Bashir. "Gli Stati Uniti sono pienamente impegnati a sostenere la transizione del Sudan in un governo a guida civile che rifletta la volontà del popolo", ha detto Hale. (segue) (Res)