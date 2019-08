I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (5)

- Sudafrica: tribunale approva condotta presidente Ramaphosa su caso Gordhan - Il presidente del Sudafrica Cyril Ramaphosa ha ottemperato alle sue responsabilità rinviando l'azione disciplinare nei confronti del ministro dell'Impresa pubblica Pravin Gordhan in attesa che venisse effettuata la revisione giudiziaria da parte della Garante anti-corruzione, Busisiwe Mkhwebane. Lo ha stabilito oggi l'Alta corte della regione del Gauteng, nel nord del Sudafrica, scagionando il presidente Cyril Ramaphosa dall'accusa di cattiva gestione in questo frangente. Nella sentenza, il giudice Letty Molopa-Sethosa ha spiegato che secondo la Corte Ramaphosa, attendendo la revisione di Gordhan prima di intraprendere un'azione disciplinare contro il ministro, ha preso una decisione "razionale". Il caso aveva suscitato reazioni da parte di politici ed opinione pubblica per i sospetti di corruzione che hanno coinvolto la Garante: secondo alcuni funzionari di governo, Mkhwebane avrebbe abusato del ruolo ricoperto per svolgere una "sporca campagna politica" al fine di "favorire autorità corrotte". (Res)