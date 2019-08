Brasile: nuovo arresto per l'imprenditore Eike Batista, ex uomo più ricco del paese

- La polizia federale brasiliana ha arrestato questa mattina, 8 agosto, l'uomo d'affari Eike Batista con le accuse di manipolazione del mercato azionario (insider trading), corruzione e riciclaggio di denaro. Si tratta della seconda volta che il titolare della Ebx, ex uomo più ricco del Brasile e ottavo più ricco del mondo tra il 2010 e il 2012, finisce in carcere. Eike è stato arrestato nella sua casa nel quartiere Giardino botanico, nella zona sud di Rio de Janeiro, dove da circa due anni e mezzo sta scontando una pena in regime di arresti domiciliari. (segue) (Brb)