Brasile: nuovo arresto per l'imprenditore Eike Batista, ex uomo più ricco del paese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'operazione di oggi, denominata Midas Secret, nasce dagli sviluppi delle inchieste Calicute, Efficiency e Hashtag, tutte costole della mega inchiesta per corruzione "Lava Jato", che vedono Eike Batista al centro. In particolare nuove accuse sarebbero emerse a seguito delle di sei persone, tra le quali l'uomo d'affari Eduardo Plass. Nelle sue dichiarazioni, validate dal giudice della settima sezione del tribunale federale di Rio de Janeiro, Marcelo Breta, Plass avrebbe sostenuto che i partner della banca Tag Bank avrebbero instituito fondo The adviser investments (Tai) per ufficialmente gestire le proprie risorse all'estero che ma "tuttavia, in seguito hanno utilizzato il Tai per transazioni finanziarie illecite", ha spiegato Plass. (segue) (Brb)