Brasile: nuovo arresto per l'imprenditore Eike Batista, ex uomo più ricco del paese (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo l'uomo, Batista e il suo partner, Luiz Arthur Andrade Correia, direttore degli investimenti di Ex, avrebbero ricevuto informazioni privilegiate e investito nel mercato finanziario senza che i loro nomi apparissero e che i guadagni illeciti maturati dalle operazioni sarebbero stati "investiti" in tangenti per l'ex governatore di Rio Sergio Cabral (in carcere, condannato a sua volta per corruzione e riciclaggio). Gli investigatori stimano che Cabral abbia ricevuto circa 16,5 milioni di dollari in tangenti per favorire gli "interessi privati delle società del Gruppo X nello stato di Rio de Janeiro". (segue) (Brb)