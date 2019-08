Brasile: nuovo arresto per l'imprenditore Eike Batista, ex uomo più ricco del paese (4)

- Eike Batista era diventato l'uomo più ricco del Brasile e ottavo più ricco del mondo tra il 2010 e il 2012, grazie a una fortuna stimata tra i 27 miliardi e i 34,5 miliardi di dollari. L'uomo d'affari era stato arrestato per la prima volta a fine gennaio 2017 poco dopo l'atterraggio all'aeroporto internazionale Tom Jobim di Rio de Janeiro dall'estero. Circa tre mesi dopo, alla fine di aprile 2017, grazie alla decisione del ministro della Corte suprema federale Gilmar Mendes, lasciò il complesso penitenziario Gericinó a Bangu, Rio de Janeiro, per scontare il resto della pena agli arresti domiciliari. La prima condanna è stata emessa a luglio del 2018. Il giudice Marcelo Bretas ha condannato Eike a 30 anni di carcere per corruzione attiva e riciclaggio di denaro. (segue) (Brb)