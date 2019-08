Brasile: nuovo arresto per l'imprenditore Eike Batista, ex uomo più ricco del paese (5)

- L'imprenditore era imputato nello stesso processo in cui l'ex governatore di Rio de Janeiro, Sergio Cabral, è stato condannato a 22 anni e 8 mesi di carcere. A maggio di quest'anno, Batista è stato condannato dalla Commissione dei valori mobiliari (Cvm), ente di controllo del mercato brasiliano, per l'utilizzo di informazioni privilegiate per trarre profitto dal mercato azionario e per manipolare i prezzi quando era azionista di controllo e presidente del consiglio di amministrazione di Ogx Petroleo e Gas Participacoes S.A. Il Cvm ha stabilito un'ammenda di 440,8 milioni di real (100 milioni di euro) e un'altra di 95,7 milioni di real (21 milioni di euro), oltre all'interdizione per sette anni da incarichi di amministratore o direttore di società quotate in borsa. (Brb)