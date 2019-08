Umbria: Fiorini (Misto), bene l'approvazione del Piano faunistico venatorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Sono soddisfatto perché oggi il Piano faunistico venatorio è stato approvato dall’Assemblea legislativa dell’Umbria, sconfiggendo quel boicottaggio che qualcuno ha tentato di fare”. Lo ha dichiarato il consigliere regionale Emanuele Fiorini (Misto-Fiorini per l’Umbria). “Fin dall’inizio – ha proseguito Fiorini - mi sono battuto perché il Piano approdasse in Aula e fosse approvato. A luglio scorso avevo scritto alla presidente dell’Assemblea legislativa, Donatella Porzi, per iscrivere l’atto al primo consiglio utile. La caccia è tradizione, passione ed anche economia. Merita perciò di avere a disposizione strumenti normativi corretti. Grazie ai colleghi che sono rimasti in Aula, a votare questo importante atto. Sono esterrefatto e condanno in maniera netta, invece, l’assenza del presidente della Giunta, Fabio Paparelli, e di numerosi consiglieri della maggioranza. Anche oggi hanno dato il peggio di loro stessi". "Confido nell’operato del presidente assente – ha concludo Fiorini - affinché ora si adoperi per la preapertura dell’attività venatoria”.(Ren)