Uruguay: disoccupazione al 9,8 per cento a giugno, persi 16 mila posti in un anno (2)

- Quello di giugno rappresenta il peggior registro mensile dal 2006 a questa parte; in termini nominali equivale a una perdita di 16 mila posti di lavoro su anno. Il ministro dell'Economia, Danilo Astori, ha riconosciuto che si tratta di "un dato preoccupante". "Si tratta dell'altra faccia del calo degli investimenti", ha commentato Astori, che definisce quello dell'occupazione come "il principale problema economico che attraversa l'Uruguay in questo momento". (segue) (Abu)