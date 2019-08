Uruguay: disoccupazione al 9,8 per cento a giugno, persi 16 mila posti in un anno (4)

- Si prevede infatti che il progetto di Upm da solo avrà un impatto in termini di un aumento fino al 2 per cento del Pil e che sarà in grado di generare 4000 posti di lavoro nella fase di costruzione della fabbrica ed altrettanti una volta completata, senza contare l'importante volume di indotto previsto. L'investimento di Upm rappresenta il progetto finanziario di spesa più grande mai intrapreso da un'azienda privata in Uruguay. Oltre alla costruzione di una cartiera in grado di produrre 2,1 milioni di tonnellate di cellulosa di eucaliptus, l'investimento prevede anche l'adeguamento di un'area del porto di Montevideo. L'inizio delle attività della cartiera è previsto per la seconda metà del 2022. (segue) (Abu)