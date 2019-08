Brasile: inflazione allo 0,19 per cento a luglio, il tasso più basso del mese in 5 anni

- L'Istituto brasiliano di geografia e statistica (Ibge) ha reso noto che l'indice nazionale dei prezzi al consumo (Ipca), considerato l'inflazione ufficiale del paese, si è attestato allo 0,19 per cento a luglio 2019, segnando il tasso più basso relativamente al mese di luglio dal 2014, quando l'indice si fermò allo 0,01 per cento. Grazie al dato positivo di luglio, l'indice accumula una crescita del 2,42 per cento nei primi sette mesi dell'anno. Nell'arco degli ultimi 12 mesi, è sceso dal 3,37 al 3,22 per cento, rimanendo saldamente al di sotto dell'obiettivo stabilito dal governo. Per il 2019 il Consiglio monetario nazionale (Cmn) della Banca centrale (Bc) ha fissato un obiettivo di inflazione del 4,25 per cento, con un margine di tolleranza di 1,5 punti percentuali. L'Ipca, quindi, non può superare quest'anno il 5,75 per cento né scendere al di sotto del 2,75 per cento. L'obiettivo per il 2020 è stato fissato al 4 per cento, sempre con un intervallo di tolleranza di 1,5 punti percentuali. (segue) (Brb)