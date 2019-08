Brasile: inflazione allo 0,19 per cento a luglio, il tasso più basso del mese in 5 anni (2)

- Il segmento di prodotti alimentari e bevande, che rappresenta il peso maggiore nella composizione dell'indicatore, è rimasto praticamente stabile da giugno a luglio, garantendo un buon risultato complessivo. Mentre infatti il prezzo dell'alimentazione in casa è diminuito dello 0,06 per cento, quello fuori casa è aumentato dello 0,15 per cento. Tra i prodotti alimentari che maggiormente hanno registrato diminuzione dei prezzi ci sono i pomodori (-11,28 per cento), i fagioli carioca (-8,86 per cento), le verdure (-4,98 per cento) e le patate (-3,68 per cento). Secondo l'Ibge, il calo dei prezzi per il segmento dell'abbigliamento (-0,52 per cento), quello dei trasporti (-0,17 per cento) e quello dell'assistenza sanitaria (-0,20 per cento) ha contribuito a mantenere bassa l'inflazione nel mese. "La caduta dei prezzi nell'abbigliamento è spiegata dalle promozioni dovute allo scambio di collezioni. Il trasporto è stato trainato dalla caduta dei prezzi del carburante (-2,79 per cento), in particolare la benzina (-2,80 per cento)", fa sapere l'Ibge. (segue) (Brb)