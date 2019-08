Brasile: inflazione allo 0,19 per cento a luglio, il tasso più basso del mese in 5 anni (3)

- Tra i segmenti che invece maggiormente hanno pesato in negativo sull'inflazione di luglio, il principale è stato quello dell'elettricità. Le bollette dell'elettricità sono state in media del 4,48 per cento più costose per i consumatori. Questa voce da sola ha avuto un impatto di 0,17 punti percentuali sull'indice complessivo. "L'energia ha rappresentato praticamente tutta l'inflazione del mese", ha dichiarato l'Ibge. Nel segmento dei trasporti, la crescita maggiore è stata registrata per i biglietti aerei (18,63 per cento) e delle tariffe degli autobus interstatali (5,21 per cento). (Brb)