Puglia: domani a Lecce presentazione del Piano di rigenerazione olivicola con ministro Lezzi

- Domani, ore 10, presso il salone degli Specchi della Prefettura di Lecce, il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano parteciperà all’incontro con il ministro Barbara Lezzi per la condivisione del Piano straordinario per la rigenerazione olivicola pugliese e dei criteri e delle modalità per l’attuazione degli interventi previsti. La dotazione del piano è di 150 milioni di euro per ciascuno dei due anni, 2020 e 2021, mediante l’utilizzo delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione. Sono stati invitati all’incontro anche il Prefetto, il presidente della provincia e i sindaci della provincia di Lecce, le associazioni di categoria, Coldiretti, Agrinsieme e Italia Olivicola, i rappresentanti del Periti agrari, degli Agronomi, e degli Agrotecnici, e le rappresentanze sindacali. (Ren)