Roma: Gregori (Pd), bene Regione Lazio con creazione unità attrazione investimenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Bene la creazione da parte della Regione Lazio dell'unità attrazione investimenti, un tassello strategico per la nostra competitività territoriale, che andrà a consolidare e promuovere il Lazio come destinazione attrattiva per gli investitori italiani ed esteri. Dobbiamo continuare sempre di più a promuovere e valorizzare il ciclo disviluppo economico sostenibile, attraverso la ricerca e la sperimentazione di nuovi indirizzi progettuali e nuovi criteri di valutazione degli interventi da attuare, affinché la Regione Lazio diventi sempre più una delle migliori eccellenze economiche e di sviluppo del Paese". Così in una nota, Augusto Gregori, membro della segreteria del Partito Democratico del Lazio. (Com)