Cipro: domani incontro tra presidente Anastasiades e leader turco Akinci

- E' in programma per domani mattina a Nicosia un incontro tra il presidente cipriota Nicos Anastasiades e il leader turco-cipriota Mustafa Akinci. Secondo quanto rivelato dalla stampa locale, citando il portavoce del governo di Nicosia, Anastasiades punterà a creare le condizioni necessarie per la ripresa dei colloqui sulla questione cipriota. Anastasiades ha incontrato nei giorni scorsi i leader dei partiti politici nazionali. Il portavoce del governo ha spiegato che, tenendo conto della posizione di tutti i partiti, il presidente procederà ad avviare tutte le procedure che mirano esattamente alla ripresa dei colloqui, sulla base delle risoluzioni delle Nazioni Unite e dei parametri stabiliti dal segretario generale nell'ultimo round negoziale tenutosi nella località svizzera di Crans Montana nel luglio del 2017. (segue) (Res)