Cipro: domani incontro tra presidente Anastasiades e leader turco Akinci (2)

- Nei giorni scorsi la presidenza di Nicosia ha pubblicato la lettera inviata 22 luglio dal presidente cipriota, Nicos Anastasiades, al segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, in cui si sottolinea che l’aspetto più importante, rispetto alla questione cipriota, è quella di raggiungere una soluzione che fornisce senza dubbio le risposte a tutte le questioni irrisolte risultanti dall’inaccettabile status quo. La lettera del presidente è stata inviata anche al presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, all'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Federica Mogherini, e al leader turco-cipriota, Mustafa Akinci, a seguito della lettera dello stesso Akinci a Guterres del 13 luglio. Nella missiva, il leader dell’autoproclamata della Repubblica turca di Cipro Nord (Trnc), ha lanciato una proposta per una commissione congiunta tra le due parti dell’isola sulla gestione degli idrocarburi. Nella sua lettera, Anastasiades ha respinto la proposta di Akinci ed espresso “profondo rammarico” per il fatto che la proposta sia in netto contrasto con le convergenze raggiunte sulla questione nel processo negoziale iniziato nel 2012 e terminato senza risultato alla conferenza di Crans-Montana, in Svizzera, del luglio 2017. (segue) (Res)