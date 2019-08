Cipro: domani incontro tra presidente Anastasiades e leader turco Akinci (3)

- Il nuovo incontro tra Anastasiades e Akinci non sembra avvenire sotto i migliori auspici, visto che ieri il ministro dell'Energia di Ankara, Fatih Donmez ha spiegato che due unità navali turche stanno continuando le operazioni di ricerca degli idrocarburi nel Mediterraneo orientale e un'altra nave si unirà a loro nel mese di agosto. La Turchia ha già inviato a largo delle acque territoriali di Cipro due unità navali, la Fatih e la Yavuz, oltre ad un vascello per le attività esplorative, al fine di condurre attività di perforazione energetica nell'area. Parlando a bordo della nave Yavuz, il ministro turco Donmez ha dichiarato in queste ore che un'altra unità navale di Ankara inizierà i lavori nell'area entro la fine di agosto; una fregata militare e un'imbarcazione da pattugliamento accompagnano la Yavuz nei suoi spostamenti nel Mediterraneo orientale. "La nave Fatih sta continuando le attività nel pozzo Finike-1, nell'aree sotto licenza turca. La Yavuz sta continuando le operazioni nel pozzo Karpaz-1,” ha dichiarato il ministro turco aggiungendo che anche l'unità navale Oruc Reis si unirà alla fine del mese. Anche la stampa di Ankara ha confermato la notizia dell'inizio delle attività nell'area da parte della nave Yavuz, la seconda inviata dalla Turchia a largo dell'isola di Cipro dopo la Fatih nel mese di giugno. (segue) (Res)