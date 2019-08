Città metropolitana: Zotta, con bando innovazione sociale lavoriamo per inclusione e lotta a dispersione scolastica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Città metropolitana di Roma Capitale "mette a disposizione l'accesso ai Fondi di innovazione sociale, per soggetti privati o del privato sociale, per tre settori; inclusione sociale, animazione culturale e lotta alla dispersione scolastica". "Un bando - dichiara il vice sindaco della Città metropolitana di Roma, Teresa Zotta - che favorisce lo sviluppo di progetti in tre settori strategici sperimentali che debbono essere necessariamente supportati dalle Pubbliche amministrazioni che avranno come fine quello di includere socialmente soggetti svantaggiati e diminuire la dispersione scolastica. Il bando, che ha avuto una proroga sui tempi per le presentazione delle domande, sarà disponibile fino al 30 settembre e garantirà il coinvolgimento di molteplici attori, privati e pubblici. Proprio per questo Città metropolitana ha aderito al piano triennale del Governo italiano per rafforzare la capacità delle pubbliche amministrazioni di promuovere nuovi modelli e approcci per la soddisfazione di bisogni sociali". (Com)