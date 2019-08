Rifiuti: Costa, trasporto all'estero duri solo l'indispensabile, io non contrario a nuovi impianti,

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Ambiente Sergio Costa, ospite della trasmissione di Rai Radio1 'Un Disco per l'Esteta' ha parlato del problema dei rifiuti a Roma. Rispondendo ai giornalisti Costa ha spiegato: "Credo che gli impianti vadano costruiti. Tra gli impianti più importanti ci sono quelli di compost, quelli che gestiscono l'organico, che sono necessari, nel Lazio come in tante altre regioni. Io non sono contrario agli impianti". Sul trasporto all'estero Costa invece ha dichiarato: "Preferirei che non si trasportasse nulla, perché è chiaro che i costi sono più alti. Ma se questo è l'unico percorso per non vedere i rifiuti in mezzo alla strada, accumulati in modo pericoloso anche per la salute pubblica, e per dare il tempo tecnico di costruire gli impianti e di far crescere anche la differenziata, allora ben venga". "A patto però - ha precisato il ministro - che non sia una cosa strutturale, cioè che duri l'indispensabile e non oltre". (Rer)