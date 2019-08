Firenze: domani a palazzo del Pegaso presentazione della "Giornata degli Etruschi"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le iniziative per celebrare la quarta edizione della "Giornata degli Etruschi" saranno presentate domani, alle 12 in sala Barile di palazzo del Pegaso a Firenze. Il presidente del Consiglio regionale, Eugenio Giani, illustrerà alla stampa i progetti dei 15 comuni che hanno aderito al bando e che sono stati ammessi al finanziamento. La "Giornata degli Etruschi", istituita dall’Assemblea toscana, ricorrerà il 27 agosto di ogni anno e rientrerà tra le iniziative promosse per celebrare appuntamenti e anniversari di particolare importanza per l’identità toscana.(Ren)