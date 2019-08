Messico: inflazione a luglio in crescita del 3,78 per cento su anno

- L'indice dei prezzi al consumo in Messico è salito a luglio dello 0,38 per cento su mese e del 3,78 per cento su anno. Lo fa sapere l'istituto nazionale di statistica (Inegi) nel rapporto pubblicato oggi. I media ricordano che si tratta del dato più basso dal dicembre del 2016, una conferma del progressivo rientro dell'inflazione nei parametri stabiliti dalla Banca centrale (Banxico), il 3 per cento con una tolleranza di un punto percentuale in più e in meno. L'aumento, fa sapere Inegi, è stato in gran parte dettato dall'innalzamento dei prezzi di alcuni generi alimentari, contrastato da cali in prodotti energetici come il gas per uso domestico. Nei primi quindici giorni di luglio l'inflazione in Messico era cresciuta del 3,84 per cento su anno e dello 0,27 per cento rispetto al periodo immediatamente precedente. (segue) (Mec)