Messico: inflazione a luglio in crescita del 3,78 per cento su anno (2)

- Dopo le impennate del 2017 - con punte fino al 6,77 per cento - l'inflazione in Messico ha intrapreso un percorso altalenante di rallentamento, arrivando con ritardo a sfiorare gli obiettivi fissati dalla Banxico. Il tema del controllo dei prezzo continua dunque ad essere di rilievo nella politica economica del paese nordamericano. A metà maggio il collegio dei governatori della Banca centrale ha deciso di confermare - per la terza volta consecutiva - il tasso di sconto all'8,5 per cento. Si tratta del livello più alto battuto negli ultimi dieci anni, mantenuto tale proprio in ragione delle difficoltà a riportare sotto controllo la corsa dei prezzi. La variabile macroeconomica è tenuta sotto osservazione anche dai diversi osservatori internazionali. (segue) (Mec)