Messico: inflazione a luglio in crescita del 3,78 per cento su anno (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel rapporto presentato a inizio giugno, l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse) ritiene che l'inflazione sia destinata ad assestarsi al 3,8 per cento nel 2019 e al 3,5 per cento per l'anno prossimo. La politica adottata dalle autorità monetarie per tenere sotto controllo la corsa dei prezzi è "adeguata", con il tasso di sconto tenuto ai livelli più alti degli ultimi dieci anni, in un contesto in cui energia e alimentazione non smettono di esercitare la pressione al rialzo sul paniere. Le attese sull'inflazione si muovono all'interno della forchetta fissato da Banxico anche se il ritmo del calo è "lento". Nel "World Economic Outlook" pubblicato ad aprile, il Fondo monetario internazionale ha stimato una crescita annua dell'inflazioni pari al 3,8 per cento, in netto calo rispetto al 4,9 per cento con cui si era chiuso il 2018. (Mec)