Serbia: Banca centrale abbassa tasso riferimento al 2,5 per cento (2)

- A maggio la Nbs ha stabilito invece di mantenere il tasso di riferimento al tre per cento come nei mesi precedenti: la decisione è stata allora motivata innanzitutto dall'andamento dell'inflazione. Nel mese di marzo, precisava allora una nota dell'istituto, l'indice dell'inflazione era pari al 2,8 per cento. All'inizio dell'anno l'indice d'inflazione era pari al 2,1 per cento su base annua. Lo scorso febbraio il consiglio d'amministrazione aveva preso la stessa decisione, ovvero di mantenere il tasso di riferimento al tre per cento, tenendo conto della necessità di continuare a condurre una politica monetaria cauta, in particolare alla luce degli avvenimenti internazionali. (segue) (Seb)