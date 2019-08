Serbia: Banca centrale abbassa tasso riferimento al 2,5 per cento (3)

- "Le previsioni di crescita globale non sono soddisfacenti, e le maggiori banche centrali, la Federal reserve e la Banca centrale europea, hanno già segnalato la possibilità che la normalizzazione delle loro politiche monetarie avvenga in modo più lento del previsto. Non è inoltre ancora noto in quale misura tale normalizzazione sarà più lenta e diversa dalle aspettative del mercato, elemento questo che potrebbe influire sull'instabilità dei flussi di capitale a livello globale", si leggeva allora in una nota dell'istituto. (Seb)