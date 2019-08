Maltempo: assessore Rolfi, procedere a conta danni in bassa Bresciana

- "In queste prime ore è fondamentale procedere con la 'Fase uno': raccogliere le schede dati relative ai danni nei singoli Comuni e segnalarli agli uffici regionali della propria provincia". Così l'assessore regionale all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi Fabio Rolfi, che, questo pomeriggio, ha visitato le zone della Bassa Bresciana colpite da maltempo. L'assessore è stato nei territori comunali di Rudiano, Roccafranca e Mairano. "Ora attendiamo notizie positive dal Governo in merito alla richiesta di estendere lo 'stato di emergenza' concesso il 2 luglio anche agli eventi di questi giorni - ha concluso -. Noi stiamo studiando anche l'ipotesi di istituire uno specifico fondo per il comparto agricolo gravemente colpito anche per quanto riguarda edifici, impianti e strutture produttive". (Com)