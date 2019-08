Hong Kong: Cina chiede a Usa di non interferire negli affari della città (5)

- Il distaccamento dell’Esercito popolare di liberazione cinese ad Hong Kong ha pubblicato la scorsa settimana un video di tre minuti che esibisce militari cinesi impegnati in esercitazioni “antisommossa”, un evidente avvertimento ai manifestanti pro-democrazia che da settimane indicono proteste nella ex-colonia britannica. Il video, pubblicato sui social media, si apre con un militare che intima “tutte le conseguenze saranno a vostro rischio e pericolo”. Proprio mercoledì scorso, oltre 40 attivisti di Hong Kong sono comparsi in tribunale per rispondere di accuse di sedizione: se condannati, sconteranno sino a 10 anni di reclusione. Sino ad oggi l’Esercito popolare di liberazione cinese ha assistito alle proteste di Hong Kong, in corso da otto settimane, senza intervenire. In occasione di un evento per il 92mo anniversario delle Forze armate cinesi, lo scorso mercoledì, un comandante del distaccamento a Hong Kong ha però affermato che le proteste hanno “seriamente minacciato la vita e la sicurezza dei cittadini di Hong Kong, e violato il principio di fondo di ‘un paese, due sistemi’”. (segue) (Cip)