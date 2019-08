Hong Kong: Cina chiede a Usa di non interferire negli affari della città (8)

- Migliaia di manifestanti a Hong Kong sono tornati in strada domenica a protestare contro l'eccessivo uso della forza fatto nei loro confronti da parte della polizia locale. Enormi folle, riferiscono i media locali, si sono radunate nel pomeriggio a Sheung Wan, nel cuore del quartiere commerciale della città, iniziando a marciare per le strade e sfidando così il divieto della polizia, che sabato ha autorizzato un sit-in nel parco del quartiere ma vietato di uscirvi. La manifestazione di ieri segue infatti quella tenuta il giorno prima a Yuen Long, città di periferia situata nei Nuovi territori rurali nord-occidentali, vicino al confine con la Cina continentale, dove diverse località sono note per i collegamenti alle gang delle Triadi, la mafia cinese, e il forte sostegno al governo di Pechino. Secondo i media locali, almeno 45 persone sono rimaste ferite nella carica che la polizia antisommossa di Hong Kong ha fatto sabato sui manifestanti sparando gas lacrimogeni per disperdere la manifestazione, che non era stata autorizzata ma alla quale hanno partecipato secondo le stime quasi 300 mila persone. (segue) (Cip)