Riforme: Meloni, assurdo ci sia ancora figura senatori a vita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, in un post su Facebook, sottolinea come sia "assurdo che in Italia ci sia ancora la figura ottocentesca dei 'senatori a vita': persone nominate a piacere dal presidente della Repubblica, per di più anche lui non scelto dal popolo, che rimangono parlamentari per il resto dei loro giorni". Fratelli d'Italia, continua il post del leader di Fd'I, "non si piega a questa vergogna, inspiegabilmente mantenuta anche nella recente riforma di taglio dei parlamentari, e continua la sua battaglia per abolire i senatori a vita dalla nostra Costituzione. Siete con noi?".(Rin)