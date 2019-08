Toscana: Giani, cordoglio per la morte di Daniela Misul

- “Esprimo profondo cordoglio ai familiari e alla Comunità ebraica di Firenze per la prematura scomparsa di Daniela Misul”. Lo ha dichiarato il presidente del Consiglio regionale, Eugenio Giani, commentando la notizia della morte del presidente della Comunità ebraica di Firenze. “Voglio ricordare Daniela - ha proseguito Giani - per la costanza e la profondità morale profuse nell’impegno per mantenere vivo il ricordo della Shoa e nello spirito di collaborazione con le istituzioni”. Giani ha rammentato anche la partecipazione di Daniela Misul al Consiglio regionale straordinario per le celebrazioni del Giorno della Memoria del 2009, che si tenne nel palazzo della provincia di Massa Carrara.(Ren)