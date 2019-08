Governo: Lega, nessuna richiesta passo indietro Conte

- La Lega, in una nota, smentisce indicrezioni stampa secondo cui aspetterebbe un passo indietro di Conte e Matteo Salvini sarebbe pronto a ritirare i suoi ministri: il partito "parla per note ufficiali. Non per 'sentito dire' o indiscrezioni". (Rin)