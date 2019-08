Slovenia-Giappone: ministro Esteri Kono prossima settimana in visita a Lubiana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri giapponese Taro Kono si recherà in visita in Slovenia mercoledì 14 agosto per incontri con il presidente sloveno Borut Pahor e con il capo della diplomazia di Lubiana Miro Cerar. Secondo quanto evidenzia l'agenzia di stampa "Sta", quella della prossima settimana da parte di Kono sarà la prima visita di un ministro degli Esteri del Giappone in Slovenia. La visita dimostra quindi la volontà di rafforzamento dei rapporti bilaterali tra i due paesi, riferisce il ministero degli Esteri di Lubiana tramite una nota.(Lus)