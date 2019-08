Argentina: elezioni primarie, ispettori vigileranno su trasmissione risultati

- La giustizia elettorale argentina ha deciso che la trasmissione dei risultati degli scrutini per le elezioni primarie che si terranno domenica prossima 11 agosto verrà effettuata in presenza di ispettori appositamente nominati. La decisione è stata presa in risposta ad un ricorso presentato dall'opposizione che ritiene "vulnerabile" il nuovo sistema di trasmissione introdotto dal governo e affidato all'azienda "Smartmatic". "Dato lo scarso margine di tempo", si legge nella delibera del giudice Maria Servini, la giustizia non ha ritenuto "opportuno" svolgere in questo momento una valutazione delle prove apportate dalle parti. Servini ha tuttavia determinato che, "con l'obiettivo di dare più garanzie a tutte le parti politiche", ritiene "necessaria" la designazione di un ispettore generale della giustizia incaricato a sua volta di "nominare il numero di ispettori che ritiene opportuno". (segue) (Abu)