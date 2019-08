Argentina: elezioni primarie, ispettori vigileranno su trasmissione risultati (2)

- L'opposizione, e principalmente la coalizione che fa riferimento al ticket Alberto Fernandez-Cristina Kirchner, chiede il ritorno al vecchio sistema di trasmissione attraverso telegramma e si dice convinta che il governo, attualmente in difficoltà nei sondaggi, voglia truccare le elezioni. Nel mirino dell'opposizione l'impresa venezuelana "Smartmatic", incaricata della trasmissione dati, già al centro di numerosi scandali e denunce in elezioni tenute in Belgio, nelle Filippine, a El Salvador e anche negli Stati Uniti."Temo che il governo cerchi di manipolare il risultato provvisorio degli scrutini per far credere alla gente che loro hanno vinto", ha dichiarato Fernandez. "Le lacune del software di Smartmatic sono enormi", ha aggiunto il candidato del "Frente de Todos". (segue) (Abu)