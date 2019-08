Argentina: elezioni primarie, ispettori vigileranno su trasmissione risultati (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A supportare la preoccupazione del principale candidato dell'opposizione il fatto che nessuna delle esercitazioni effettuate fino ad oggi avrebbe dato esito positivo, e che la versione definitiva del software usato è stata consegnata solo questo mercoledì 7 agosto, a quattro giorni dallo svolgimento delle elezioni. In questo modo sostiene l'opposizione, né le autorità elettorali né i consulenti dei partiti sono in grado di svolgere un'analisi accurata del sistema che, secondo un gruppo di specialisti informatici indipendenti, presenterebbe ben 46 "vulnerabilità" che permetterebbero, tra le altre cose, il controllo remoto del sistema e la manomissione delle informazioni trasmesse. Da parte sua il rappresentante del governo incaricato di coordinare lo svolgimento delle elezioni, il segretario agli Affari politici e istituzionali, Adrian Perez, respinge le accuse ritenendole "ingiustificate" e formulate per "interessi politici". (segue) (Abu)